SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas do ano eleitoral, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), quer acelerar a realização de concursos para agente fiscal de postura, procurador do município, auditor tributário, analistas de política pública e contábil. A expectativa é contratar 500 servidores ainda em 2023.

Na quinta (6), a prefeitura publicou no Diário Oficial a autorização para a aplicação do exame no qual oferecerá 150 vagas na autarquia SP Regula, sendo 45 para o cargo de analista de regulação de serviços públicos, 48 para técnico em fiscalização e 57 para fiscais.

O salário mensal de um analista de regulação pode chegar a R$ 17 mil, de acordo com as progressões e bônus. Para o agente fiscal de postura, que tem a missão de fiscalizar as normas do município, o salário inicial é de R$ 8.000.

Nesta segunda (10), o prefeito cobrou da secretária de Gestão do Município, Marcela Arruda, um cronograma sobre o concurso da SP Regula.

Em nota ao Painel, a SP Regula informa que o edital está previsto para ser publicado em julho, e a previsão é de que as provas sejam aplicadas em meados de outubro deste ano.

Segundo Marcela, desde 2022, a gestão Nunes efetivou 3.288 servidores aprovados em provas anteriores, além de 1.000 pessoas para Guarda Civil Metropolitana neste ano.