SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O União Brasil enfrenta um racha no Rio de Janeiro em meio aos pedidos de desfiliações de nomes importantes da legenda no estado.

A ministra do Turismo Daniela Carneiro encabeça a lista dos que solicitaram desfiliação do União Brasil "por justa causa".

Também pedem a troca de partido por justa causa os deputados Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Juninho do Pneu, Ricardo David e Marcos Soares. Com isso, apenas um parlamentar da legenda no Rio, Murillo Gouvea, não pleiteou a desfiliação.

O presidente do União, Luciano Bivar, bloqueou senhas do diretório estadual do Rio, o que teria inviabilizado a participação em convenções municipais, fato que denota a pretensão de Bivar de "centralizar o poder partidário em si e seus asseclas", segundo os revoltosos.

WAGUINHO DEIXOU UNIÃO E FOI PARA O REPUBLICANOS

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, conhecido como Waguinho, já oficializou sua desfiliação do União Brasil. Ontem mesmo, ele anunciou filiação ao Republicanos e assume a presidência do partido no Rio.

Waguinho é marido de Daniela Carneiro e um nome de influência na Baixada Fluminense. No segundo turno das eleições em 2022, ele declarou apoio ao então candidato Lula (PT).