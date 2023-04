SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reuniu dez líderes de partidos que formam a base de governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) para um almoço na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira (11).

O encontro com os deputados não estava listado na agenda oficial do governador.

No almoço, Tarcísio desejou boa sorte ao trabalho dos parlamentares, que começou no dia 15 de março, e apresentou as prioridades do Executivo para este ano. A primeira delas é o reajuste salarial para polícias Civil e Militar.

A proposta deverá ser enviada à Alesp na semana que vem. Tarcísio comentou que a SSP (Secretaria de Segurança Pública) finaliza os estudos do reajuste. A ideia é conceder o aumento de forma escalonada e de acordo com a função na corporação, sem definir um percentual para todas as carreiras.

O governador deixou clara a intenção de aumentar o funcionalismo ao longo da sua gestão.

Outras temas debatidos integram o pacote de projetos de concessões às empresas privadas a reforma de escolas, o desassoreamento do rio Tietê e o trem para ligar a capital a cidades como Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos.

Estiveram presentes os deputados Carlos Cezar (PL), Milton Leite Filho (União Brasil), Altair Moraes (Republicanos), Vinicius Camarinha (PSDB), Itamar Borges (MDB), Paulo Corrêa Júnior (PSD), Gerson Pessoa (Podemos), Delegado Olim (PP), o líder do governo, Jorge Wilson (Republicanos), e o presidente da Alesp, André do Prado (PL).