SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de São Paulo João Doria diz que apoia a reeleição do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), no ano que vem. Ambos jantaram nesta terça-feira (11) acompanhados das esposas. "Somos amigos. Eu gosto muito dele e sim, vou apoiá-lo para a reeleição", disse Doria.

Nunes tem intensificado as articulações políticas com vistas ao pleito de 2024. No domingo (9), ele teve outro jantar, com o ex-presidente Michel Temer (MDB) e os presidentes nacionais do MDB, Baleia Rossi, e do PSD, Gilberto Kassab, para discutir a construção de uma aliança eleitoral.

O prefeito ainda busca vencer a desconfiança de aliados e provar que é viável eleitoralmente. Nomes alternativos na atual aliança têm sido mencionados caso ele não cresça nas pesquisas, como do ex-governador Rodrigo Garcia (PSD) e do atual vice-governador, Felício Ramuth (PSD).