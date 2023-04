SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lide Justiça, braço jurídico do grupo criado pelo ex-governador João Doria, formou um "comitê de notáveis" que terá entre seus integrantes o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, e o número dois da Secretaria da Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

Também integram o colegiado a presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Vanessa Mateus, o advogado Antônio Pitombo, o Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, Florisvaldo Fiorentino Jr., e o desembargador Álvaro Passos, do Tribunal de Justiça do estado.

Segundo o ex-secretário de Justiça do estado Fernando José da Costa, presidente do Lide Justiça, será um "comitê consultivo e participativo, discutindo com o setor privado os temas mais relevantes relacionados à Justiça". A função não é remunerada.

O primeiro evento será realizado com a Apamagis e abordará o combate à insegurança jurídica.