SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Márcio Jerry (PC do B-MA) diz que está recebendo ameaças nas redes sociais após ser acusado de assédio pela deputada federal Júlia Zanatta.

"Eu estou juntando todas as publicações que foram feitas porque, a essa altura, opera-se um mecanismo que já é usual. Planta-se uma fake news e, na onda dessa divulgação, uma horda vai atrás dessa fake news para atacar a vítima, que no caso sou eu. Eu sou vítima de fake news", afirma ele à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

"Recebi muitas ameaças a mim e aos meus familiares, especialmente, às familiares mulheres", acrescenta. Por conta da situação, ele afirma que teve de desativar a área que permite comentários em seu Instagram.

O episódio ocorreu na terça (11) durante sessão com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança e Justiça da Câmara. Segundo Zanatta, o parlamentar a abordou por trás e a intimidou com palavras ditas ao pé do ouvido, além de supostamente ter encostado no seu pescoço

Jerry nega. "Peço um exame honesto do vídeo da sessão, e não a apreciação da imagem congelada que gera deturpação e fake news", afirma o parlamentar.

O deputado diz que no momento do fato o local tinha muita gente e ocorria uma discussão acalorada entre Zanatta e a deputada Lidice da Mata (PSB-BA). "Eu me aproximei dela [Zanatta] respeitosamente. É muito natural nesse ambiente parlamentar você falar um pouco mais próximo. Falei um pouco mais próximo dela e pronunciei a seguinte frase: 'É uma deputada [Lidice] com 40 anos de atuação nesta casa'".

Ainda segundo ele, Zanatta "reagiu naturalmente". "Se eu tivesse feito qualquer mensagem agressiva ou assédio, era natural que ela reagisse com indignação. Ela reage naturalmente, porque havia esse debate normal àquela altura. Encerrou o fato aí".

O deputado diz que se surpreendeu nesta quarta (12) com a postagem de Zanatta em suas redes sociais, não com o vídeo do momento, mas com uma "fotografia em que eu estou mais próximo para deturpar e caracterizar que eu teria cometido assédio. O que jamais cometi".

"É uma fake news lamentável, deplorável, que só mostra esse ambiente de mentira que é próprio de uma corrente política brasileira que está todos os dias espalhando ódio, intolerância e violência".

"Neste momento passo por uma situação de imenso constrangimento, de fake news, de uma tentativa de me alvejar na minha reputação, na minha biografia", completa.

Em seu Instagram, Jerry postou um vídeo do momento --o mesmo que foi compartilhado pelo deputado bolsonarista Paulo Bilynskyj (PL-SP). Mas, segundo Jerry, as imagens "desmascaram a absurda acusação da deputada bolsonarista".

Jerry afirma ainda que muitos deputados bolsonaristas o procuraram para pedir desculpas pelo fato. "As pessoas me conhecem. Elas sabem que eu jamais cometeria um desatino desses."

Publicamente, Zanatta recebeu apoio de parlamentares do PL, como Mário Frias (SP) e Eduardo Bolsonaro (SP).

"Imagina se fosse o contrário, um homem de direita chegando por trás de uma deputada de esquerda. Atitudes serão tomadas", afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

"Me senti extremamente desrespeitada. Esse colega [Jerry] chegou por trás de mim e falou: 'Respeite 40 anos de mandato'. Eu peço respeito ao meu primeiro mandato como mulher, nessa Casa, e não admito que alguém encoste em mim ou fale ao meu ouvido tentando me intimidar, intimidar meus posicionamentos", afirma a parlamentar em áudio enviado à coluna Mônica Bergamo.