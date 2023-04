SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Republicanos convidou a ex-deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) para se filiar ao partido e concorrer à eleição municipal de 2024, em São Paulo.

O partido, do governador Tarcísio de Freitas, ofereceu a Janaina a chance de buscar uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores, mas não descarta entrar na briga pela prefeitura.

O Republicanos ainda não se animou em apoiar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que deverá ter concorrência de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Salles (PL). Outro nome no páreo é o de Tabata Amaral (PSB).

Como mostrou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Nunes ficou irritado com a postura de uma comitiva do Republicanos, encabeçada pelo presidente da sigla, Marcos Pereira, que foi pedir cargos na administração municipal, no dia 20 de março. O prefeito disse ironicamente, na ocasião, que esperava daquela reunião uma declaração de apoio do partido.

Janaina, professora e atualmente comentarista da CNN, tem dito que ainda não sabe se continuará na política. Ela tem afirmado que a derrota na eleição ao Senado, em 2022, foi bastante dolorida, quando obteve pouco mais de 447 mil votos. Em 2018, ela superou os 2 milhões de votos e foi a deputada estadual mais votada da história.