SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 30 líderes jovens da esquerda latino-americana se reuniram entre 7 e 9 de abril em Santiago, capital do Chile, para discutir o futuro do pensamento progressista na região. O encontro resultou na criação de um novo movimento, reunindo representantes de nove países, batizado de Rede Futuro.

Do Brasil, participaram o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Eles se juntaram a representantes de países como Chile, Bolívia, Colômbia e Uruguai. Medeiros fará parte da coordenação executiva da organização.

Sede do encontro, o Chile é uma espécie de centro da nova esquerda latino-americana, desde a eleição de Gabriel Boric, 37, no ano passado presidente do país.

"Repensar e reimaginar a esquerda à luz dos desafios atuais, sem dogmas e tantas declarações, mas sim com atos concretos, é fundamental para dar continuidade a um projeto político de mudança e transformação de nossos povos", declarou Boric em mensagem enviada ao encontro.