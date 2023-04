SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), que acusa o deputado Márcio Jerry (PC do B-MA) de assédio, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na manhã desta quinta (13), na sede do partido, em Brasília.

O caso ganhou repercussão na quarta (12), após vídeos e imagens do episódio circularem nas redes. Jerry nega as acusações e se diz vítima de fake news.

Segundo interlocutores da parlamentar bolsonarista, ela queria agradecer o apoio de Michelle. Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama divulgou nota de repúdio e prestou "incondicional solidariedade" a Zanatta.

Jair Bolsonaro participou da reunião e teria demonstrado apoio à parlamentar. A deputada também aproveitou o encontro para dar uma camisa do Criciúma, seu time de Santa Catarina, para Michelle.

O Partido Liberal deve entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra Jerry. O episódio denunciado por Zanatta ocorreu na terça (11) durante sessão com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança e Justiça da Câmara.

Um vídeo mostra Márcio Jerry se aproximando de Zanatta e falando no ouvido da deputada.

"Me senti extremamente desrespeitada. Esse colega [Jerry] chegou por trás de mim e falou: 'Respeite 40 anos de mandato'. Eu peço respeito ao meu primeiro mandato como mulher, nessa Casa, e não admito que alguém encoste em mim ou fale ao meu ouvido tentando me intimidar, intimidar meus posicionamentos", afirmou a parlamentar em áudio enviado à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

À coluna, Jerry disse que é vítima de fake news e está sofrendo ameaça por conta da situação.

"Apelei a ela ali em meio a um tumulto que respeitasse a deputada @lidicedamata [Lídice da Mata (PSB-BA)], 'que tem 40 anos de história nesta casa'", escreveu ele na legenda. Segundo o parlamentar, as duas estavam em uma discussão acalorada no momento.

A deputada federal Jandira Feghali, líder do PC do B na Câmara, saiu em defesa do colega. "Ela [Zanatta] é uma pessoa desequilibrada, que cria problemas em cima de inverdades, é o histórico dela", afirmou Feghali.

Já a parlamentar do PL recebeu apoio de outros deputados da sigla, como Mário Frias (SP) e Eduardo Bolsonaro (SP). "Imagina se fosse o contrário, um homem de direita chegando por trás de uma deputada de esquerda. Atitudes serão tomadas", afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.