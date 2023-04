SÃO PAULO, SP (fOLHAPRESS) - Ex-presidente do Senado e atualmente no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) será um dos palestrantes da Lide Brazil Conference, que acontece em Londres nos dias 20 e 21 de abril.

O evento, promovido pelo grupo criado pelo ex-governador de São Paulo João Doria, terá também a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do ex-presidente Michel Temer (MDB), dos governadores Claudio Castro (PL-RJ), Renato Casagrande (PSB-ES), Ronaldo Caiado (União-GO) e Helder Barbalho (MDB-PA), da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre outros participantes.