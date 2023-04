SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rumores sobre uma possível candidatura de Rodrigo Garcia pelo União Brasil à Prefeitura de São Paulo têm irritado uma ala do PSDB, que não abre mão de apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

O presidente da sigla tucana na capital, Fernando Alfredo, não demonstra certeza na permanência do ex-governador.

"Pelo que se ouve, hoje, o Rodrigo não permanecerá no PSDB. Mas temos responsabilidade com o legado do Bruno Covas e com a administração do Ricardo [Nunes], que trabalha na Prefeitura das 6h à meia-noite", disse Alfredo, em referência ao prefeito tucano da capital, que morreu em 2021. O presidente do PSDB paulistano esteve com o ex-governador de São Paulo há quase um mês.

Rodrigo listou algumas razões por estar magoado com os tucanos, entre elas a falta de um telefonema do presidente nacional do partido, Eduardo Leite, para consolá-lo após perder a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

"Pela última conversa o Rodrigo falou que ficou descontente com a falta de um telefonema do Eduardo Leite, sentiu-se abandonado e não foi consultado sobre a nova Executiva nacional do partido", disse Alfredo.

Para o presidente do diretório municipal, o apoio a Nunes é compromisso do partido com Covas.

"O PSDB caminha com o prefeito Ricardo Nunes, que é o grande bastião do legado e da gestão Bruno Covas. Foi uma escolha pessoal do Bruno Covas, e como viramos as costas para ele?", disse o dirigente.