SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em conversas para trocar o PSDB pelo PSD, o prefeito de São Caetano do Sul (SP), José Auricchio Jr., vai inaugurar no próximo domingo (16) um posto de saúde que leva o nome de Pedro Kassab.

Médico que morreu em 2009, ele é pai do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também secretário de Governo do estado de São Paulo, que deve comparecer à homenagem.

"Meu pai foi médico, presidente da Associação Brasileira de Medicina. O prefeito Auricchio também é médico. Fico muito contente com a homenagem", diz Kassab.

Ele diz que não há nenhuma decisão sobre a filiação do prefeito ao partido. "Essas conversas todas de filiação devem ficar para o segundo semestre", afirma.

Auricchio afirmou que a unidade terá uma grande relevância no atendimento de saúde na cidade. "Por isso, decidimos que levaria o nome de Pedro Kassab, um profissional que sempre foi referência para a classe médica", declarou.