SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou por recomendação médica a participação na solenidade de passagem do cargo de comandante militar do Sudeste, que estava prevista na agenda oficial para esta segunda-feira (17).

O cancelamento ocorreu após Tarcísio passar por um novo procedimento cirúrgico no sábado (15), segundo a assessoria do governo. A cirurgia seria uma complementação ao procedimento realizado no mês passado em Londres para a retirada de um cálculo renal.

Em nota, a assessoria informou que ele está bem e cumprirá compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes durante a semana. Não foi divulgado o hospital em que a nova cirurgia foi realizada.

Em 27 de março, o governador precisou interromper os compromissos da missão internacional em Londres devido a uma crise. Após sentir fortes dores, ele foi atendido no hotel por um médico da embaixada brasileira e, depois, levado a um hospital.

Por causa do problema, ele foi representado em alguns compromissos pelo secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz.

Após o procedimento em Londres, o governador recebeu alta hospitalar no mesmo dia. Na ocasião, foi divulgado que ele faria exames complementares ao retornar a São Paulo.

Para esta segunda-feira, a agenda de Tarcísio prevê a realização de várias reuniões com secretários, empresários e com o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL) no Palácio dos Bandeirantes.