SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coronel da PM Helena Reis, secretária estadual de Esportes de São Paulo, nomeou 13 policiais militares da reserva para a pasta em menos de quatro meses de gestão. Desses, 12 são comissionados.

Ela, que chefiou a Casa Militar do Governo e é filiada ao Republicanos, vive sua primeira experiência com política pública de esporte.

Em nota à reportagem, a Secretaria afirma que as nomeações "cumprem critérios técnicos e rigorosos".

Como exemplo, a pasta cita o caso do coordenador de Esporte e Lazer, Paulo Sérgio Merino, que é "graduado em educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício, treinamento desportivo e treinamento para cardiopatas e grupos especiais, além de ser atleta do judô".

Já o assessor de gabinete Marcelo Nanya, segundo a Secretaria, "é graduado em educação física e tem experiência comprovada de quase 20 anos em gestão pública".

Merino e Naya são, respectivamente, coronel e tenente-coronel reformados.

Helena nomeou para o cargo de diretora da regional de São José do Rio Preto a sargenta reformada Cristiane Jatobá Zioti. Na eleição municipal de 2020, Helena concorreu à prefeitura daquela cidade, e Cristiane tentou ser vereadora, ambas pelo Republicanos.