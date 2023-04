SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal Guilherme Boulos afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que o apoio do PSOL ao arcabouço fiscal do ministro Fernanda Haddad "não está certo".

Boulos afirmou que o partido vai esperar o texto chegar ao Congresso. "Eu tenho muito receio de se criar uma amarra para o crescimento econômico e para os investimentos públicos. Ainda vamos debater esses pontos."

Para o deputado, proposta não está livre de críticas. "Vários deputados do PT, que é o partido do presidente, têm críticas ao arcabouço. Temos críticas para buscar melhorar os problemas na Câmara, sim. Isso não é incompatível com a composição da base do governo."

ARCABOUÇO FISCAL SERÁ ENCAMINHADO HOJE

A confirmação foi feita pelo ministro Rui Costa (Casa Civil). Ele disse que o texto vai ser enviado após a assinatura de Lula.

Costa minimizou a possível falta de apoio do governo federal para aprovar seus projetos na casa,

Na avaliação dele, a articulação de dois blocos novos no Congresso é uma "articulação interna". "Nos dois blocos têm partidos que são base e fizeram campanha para Lula no primeiro e segundo turno", afirmou durante agenda em Salvador.