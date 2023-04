SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) pediu que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) apure o contrato do Governo de São Paulo com a inexigibilidade de licitação com a International Finance Corporation (IFC), agência vinculada ao Banco Mundial.

O governo irá pagar R$ 71.291.893,17, em acordo com validade por dois anos e possibilidade de ser renovado por igual período, e a empresa fará uma consultoria na privatização de linhas de trens da CPTM.

A IFC também realiza uma consultoria para privatização da Sabesp. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) não informou qual o valor do contrato para o projeto Sabesp. Em fato relevante publicado, a Sabesp disse apenas que houve dispensa de licitação para contratação do serviço especializado.

Em nota na sexta-feira (14), a assessoria de imprensa da Secretaria de Parcerias em Investimentos afirma que a IFC tem "atuação reconhecida no setor de modelagem de parcerias do setor público com o setor privado em diversos países e com vasta experiência na estruturação de empreendimento de infraestrutura de grande porte".