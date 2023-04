SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em visita à sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira (17), o vice-presidente, Geraldo Alckmin, deu diversas mostras de entrosamento com o presidente da entidade, Josué Gomes da Silva.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, aceitou a sugestão de Josué de que seja criado um grupo de trabalho no governo sobre gás natural. Ambos debateram ainda a renovação da frota brasileira pelo viés da sustentabilidade, com veículos menos poluentes.

No final, o vice, conhecido pela grande quantidade de cafezinhos que toma, elogiou o café que foi servido na Fiesp. Em resposta, o mineiro Josué disse ao paulista Alckmin que ambos formavam "uma dupla café com leite", em referência à união, na República Velha, entre políticos dos dois estados.

Os gestos de Alckmin a Josué não são gratuitos. Filho de José Alencar, vice de Luiz Inácio Lula da Silva em seus dois primeiros mandatos, o presidente da Fiesp quase foi retirado do cargo por um movimento interno atribuído a aliados do bolsonarista Paulo Skaf, ex-comandante da entidade.