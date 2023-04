SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) foi convidado pelas centrais sindicais para participar do ato de 1º de Maio no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo. Em 2023, o evento será unificado, ou seja, reunirá as principais centrais, como CUT, Força Sindical, UGT, CSB, CTB, entre outras.

Além de Tarcísio, expoente do bolsonarismo, as centrais também convidaram parlamentares fora da órbita da esquerda, da qual é mais próxima. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também foram chamados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já confirmou presença no evento, que deverá ter apresentações de Dexter, Leci Brandão (deputada estadual pelo PCdoB), Zé Geraldo e Samanta Schmütz.