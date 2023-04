SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Foro de São Paulo, entidade que reúne partidos de esquerda latino-americanos, deverá fazer em Brasília sua primeira reunião presencial desde a pandemia no final do mês de junho.

O grupo, que tem como secretária-executiva a petista Mônica Valente, teve uma reunião de trabalho no último final de semana na Colômbia para discutir detalhes do encontro, visto como a retomada do Foro.

Um dos partido integrantes da organização é a Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.

Também fazem parte o Partido Socialista Unido da Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, e o Partido Comunista Cubano.

Em tese, representantes dessas três legendas virão ao país para o evento, embora ainda não haja confirmação da lista de participantes. Do Brasil, embora haja outros partidos membros, o principal protagonista é o PT;