BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O dia seguinte à demissão do ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias, foi de reuniões a portas fechadas no Ministério da Defesa.

Os primeiros a passarem pelo gabinete do ministro José Mucio Monteiro foram o agora ex-ministro do GSI e o atual interino no cargo, Ricardo Cappelli.

Esta foi a primeira agenda oficial do ex-interventor do Distrito Federal, que fez uma passagem relâmpago pelo GSI na manhã desta quinta-feira (20).

Em seguida, chegaram o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o comandante do Exército, Tomás Paiva. Gonçalves Dias deixou a pasta antes dessa segunda etapa de discussões.

As conversas giram em torno do futuro do GSI, que agora é alvo de disputa interna no governo para mantê-lo sob o comando de militares ou transformá-lo numa secretaria de civis, como mostrou a Folha de S.Paulo.