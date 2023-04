BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai decidir o destino do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) após a sua viagem para a Europa, de acordo com aliados.

O mandatário embarca na noite desta quarta-feira (20) para Portugal e depois para a Espanha, onde ficará até a próxima quarta-feira (26).

De acordo interlocutores envolvidos no tema, a leitura é de que o momento será para Lula refletir sobre as duas teses envolvendo o futuro da estrutura do ministério, cujo titular general Gonçalves Dias foi demitido na quarta-feira (19).

Uma das teses dá conta da criação de uma nova secretaria, com um civil à frente. Outra quer a manutenção da pasta com os militares, como historicamente foi.

O novo nome que passou a circular dentro dessa segunda hipótese é o do general Marco Antônio Amaro dos Santos.

O militar já foi GSI, que à época de chamava Casa Militar, de Dilma Rousseff (PT) e ocupou o Estado Maior do Exército, segundo maior cargo da força.

Ele disputa com Valerio Stumpf Trindade, que também já foi do Estado-Maior e teve passagens pelo GSI de Fernando Henrique Cardoso até Jair Bolsonaro (PL).