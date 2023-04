LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), diz que só vai definir seu futuro na política quando chegar mais perto do fim do seu mandato, em 2026, e que buscar o Senado é uma alternativa. Ele não pode por lei concorrer a uma nova reeleição.

"É natural que o Senado seja um caminho para um governador ao final do seu segundo mandato. Tivemos vários exemplos na eleição passada, do Flávio Dino (PSB-MA), Wellington Dias (PT-PI) e Camilo Santana (PT-CE)", disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

O problema para que essa alternativa se concretize é o congestionamento de candidatos do PL ao Senado na próxima eleição. Em 2026, vencem os mandatos dos atuais senadores Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro, que podem querer se reeleger.

Por isso, Castro diz que poderia avaliar alternativas. "Eu não teria problema em disputar mandato de deputado federal, ou mesmo não sair candidato, tirar um período sabático e depois tentar a Prefeitura do Rio [em 2028]", declarou ele, que é advogado e poderia passar um tempo exercendo a profissão. "O problema não é se candidatar, é vencer", acrescentou.

Ele reafirmou que torce para que Flávio Bolsonaro seja candidato a prefeito do Rio em 2024.