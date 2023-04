BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) neste sábado (22) a íntegra dos vídeos do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro.

"Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI", disse o ministro interino Ricardo Cappelli pelas redes sociais.

São mais de 900 horas de gravações captadas por mais de 30 câmeras.

A providência atende a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações no Supremo.

Nesta sexta-feira (21), o magistrado determinou a quebra de sigilo das imagens das câmeras de segurança da sede do Executivo e o depoimento dos servidores do GSI que aparecem nas cenas ao lado de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Trechos do circuito interno de segurança do Planalto foram divulgados pela CNN Brasil e levaram à queda do ministro do gabinete Gonçalves Dias.

O material foi colocado sob sigilo pelo governo federal e negado à Folha de S.Paulo em fevereiro.

Moraes havia exigido o envio de "todo o material existente" em poder do GSI em até 48 horas, e afirmou que a preservação integral das imagens "será aferida em posterior perícia".