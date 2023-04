BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostram que a antessala do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi arrombada por golpistas às 15h56 do dia 8 de janeiro, após um homem dar um chute na porta de vidro.

Os vídeos, tornados públicos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), indicam que o homem só desferiu o chute após estar ciente que sua ação seria gravada por outra pessoa -no caso, um repórter fotográfico da agência de notícias Reuters.

Após a invasão, as imagens mostram alguns dos vândalos em uma atitude intimidatória contra o repórter fotográfico, incluindo a visualização do seu crachá.

No dia dos ataques, diversos jornalistas foram agredidos e intimidados, sendo forçados a apagar imagens que haviam feito. Alguns, como o repórter fotográfico Pedro Ladeira, da Folha de S.Paulo, ainda tiveram o equipamento roubado.

O gabinete de Lula, que estava trancado, não foi invadido pelos vândalos.

Os invasores circularam no terceiro andar, onde despacha o chefe do Executivo, a partir das 15h20 e por volta das 16h30 não aparecem mais nas imagens, após terem sido expulsos por integrantes do GSI e policiais.

Minutos após eles apareceram nas imagens, uma fumaça surge no local e eles tentam proteger os rostos com bandeiras ou camisetas.

Os primeiros integrantes da segurança presidencial, do GSI, apareceram nas imagens um minuto depois dos invasores. Um homem de terno e dois paramentados com capacete e escudo desceram as escadas atrás dos golpistas.

A porta de vidro da antessala presidencial, em frente ao gabinete de Lula, foi arrombada às 15h56, mas antes disso já haviam tentado abri-la quatro vezes. Há um sistema de segurança no Planalto que só permite acesso a determinados locais com uma credencial específica.

Entre 16h e 16h30, há a maior circulação de invasores na antessala do gabinete presidencial, onde não apenas despacha Lula, como os seus primeiros auxiliares e até mesmo a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

O primeiro extintor em frente ao local foi levado às 15h29 e o segundo uma hora depois. Eles usam as tomadas para carregar os celulares, fazem selfies e vídeos em frente à sala de Lula.

Um homem de chapéu chama outro, que faz selfies em frente ao gabinete presidencial, para ajudá-lo a estourar a mangueira, o que suja e molha o chão da antessala.

Os invasores tentam abrir o gabinete do presidente ao menos quatro vezes, mas a porta estava trancada.

As imagens das 33 câmaras, com duração de 160 horas, também mostram ministros e o presidente Lula no Palácio do Planalto, após a liberação do prédio.

Vídeos mostram os integrantes do Executivo circulando no terceiro andar do palácio, local em que despacha o presidente e a que os invasores tiveram acesso.

Lula aparece na antessala de seu gabinete e gesticula, demonstrando indignação a seus interlocutores. Ele está acompanhado do seu fotógrafo e secretário de Audiovisual, Ricardo Stuckert, e seguranças.

Depois, aparecem nas imagens o ministro Flávio Dino (Justiça), José Múcio (Defesa) e Rui Costa (Casa Civil).

O terceiro foi o último a chegar, puxa Dino pelo braço e leva os colegas para outro local. O titular da Justiça aparece gesticulando de forma enfática enquanto conversa com Múcio, demonstrando irritação.

Os líderes do governo no Senado e no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também aparecem na antessala presidencial, ao telefone. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, aparece no canto da imagem.

A chegada de Lula e dos integrantes do primeiro escalão no terceiro andar ocorreu entre as 21h20 e as 22h20. As imagens da antessala presidencial foram o estopim da crise que culminou na queda do então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Gonçalves Dias.

Lula havia pedido ao general para ver o conteúdo das câmeras que estavam em frente ao seu gabinete, mas o general disse estarem quebradas, conforme informado pela sua equipe.

Nesta semana, contudo, a CNN divulgou vídeos que mostram integrantes do GSI e invasores circulando no andar presidencial. Há momento em que um dos servidores do ministério chega a dar água para os golpistas.Em outro, o general aparece verificando se as portas do gabinete presidencial estavam fechadas e expulsando invasores do terceiro andar.

As imagens só se tornaram públicas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele também decidiu colher o depoimento dos servidores do GSI que aparecem nas cenas, o que ocorre na Polícia Federal, na manhã deste domingo (23).

O material havia sido colocado sob sigilo pelo governo federal e negado à Folha de S.Paulo em fevereiro.

Os militares que irão prestar depoimento, de acordo com informações da Polícia Federal, são o general Carlos Feitosa Rodrigues, os coronéis Wanderli Baptista da Silva Júnior, Alexandre Santos de Amorim e André Garcia Furtado, os tenente-coronéis Alex Marcos Barbosa Santos, Marcus Vinicius Bras de Camargo, o major José Eduardo Natale de Paula Pereira, o capitão Adilson Rodrigues da Silva e o sargento Laércio da Costa Júnior.