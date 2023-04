SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), defende que os investimentos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que o governo federal deve lançar em maio, tenham sua execução viabilizada pelos estados, e não pela União.

"É muito melhor deixar os estados operacionalizarem as obras deste novo PAC, porque têm capacidade administrativa muito maior do que a União", afirmou Castro.

Segundo ele, o modelo deveria ser o de a União financiar os investimentos, e os estados implementarem os projetos.

"Já vimos no passado como o governo federal tem uma série de amarras que dificultam colocar os projetos de pé", afirmou.

Assim como os outros governadores, ele apresentou uma lista de projetos para o governo federal, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas áreas de transporte, energia e infraestrutura. Os gestores estaduais deverão ser chamados para mais uma reunião com Lula antes do anúncio do plano.