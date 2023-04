SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) João Paulo Rodrigues afirma ainda se sentir "esperançoso" de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai impedir a instalação de uma CPI para investigar o movimento.

Lira afirmou que fará nesta semana a leitura do requerimento de criação da comissão, que já atingiu o número mínimo de 172 assinaturas para ser instalada.

A decisão foi anunciada em meio às ações do movimento em área da Embrapa em fazendas e em sedes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

João Paulo revelou à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que se encontrou com Lira há duas semanas, antes mesmo das ações do movimento, justamente para falar sobre a criação da CPI.

Segundo ele, a conversa foi "muito respeitosa, o Lira foi muito sério com a gente". E a conclusão do MST e do presidente da Câmara, diz João Paulo, foi a de que seria possível um acordo que evitasse a instalação da comissão.

"Eu comecei dizendo que ele é produtor rural, mas que, na posição em que está, precisa ser imparcial, ou desorganiza a República. E pedindo que me apontasse um único fato, nos últimos cinco anos, que justificasse a criação da CPI. Não existe. Todas as ocupações que fizemos, sem exceção, foram em terras improdutivas ou abandonadas", afirma o líder sem terra.

"A Jornada de Abril, quando promovemos ocupações, não aconteceu. Foram apenas duas", diz ele, referindo-se às invasões da Embrapa e a outra no Espírito Santo.

João Paulo afirma que Lira o ouviu com atenção. E teria dito: "Você me convenceu".

Apenas isso, no entanto, não bastaria.

O presidente da Câmara teria dito que seria preciso que o MST convencesse a poderosa Frente Parlamentar da Agropecuária a diminuir a pressão para a criação da CPI.

"Ficamos de voltar a conversar na terça passada [dia 18] e de marcar um encontro com os deputados da bancada ruralista", diz o líder do MST.

Arthur Lira, no entanto, "desapareceu" do radar do movimento. Não atendeu mais a telefonemas nem marcou qualquer nova conversa.

"Mas eu ainda acho que ele vai negociar. Porque saímos da casa dele justamente com essa agenda, de diálogo e entendimento", diz João Paulo Rodrigues.