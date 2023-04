BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, Jose Múcio, assumiu o microfone durante viagem a Portugal nesta terça-feira (25). Mas, em vez de falar sobre crise no GSI (Gabinete de Segurança Institucional) ou assuntos de sua pasta, cantou "Eu sei que vou te amar" num restaurante da capital, Lisboa.

Ele estava acompanhado do violinista Yamandu Costa. O advogado Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, declamou versos, intercalados com a cantoria do titular da Defesa.

O episódio ocorreu num momento de descontração nesta semana, em Portugal, onde o ministro acompanha a comitiva presidencial. Lula volta na quarta-feira (26).