SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou, em depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (26), que considera as eleições de 2022 "uma página virada" em sua vida.

O ex-chefe de Executivo foi intimado a depor à PF por ter compartilhado nas redes sociais, dois dias depois da invasão do Palácio do Planalto, um vídeo de ataques à segurança das urnas eletrônicas. A postagem foi feita dois dias depois do 8 de janeiro, e apagada pouco depois de ser tornada pública.

A coluna obteve acesso ao termo de declarações do depoimento conceidido pelo ex-mandatário. Bolsonaro afirmou à PF que postou o vídeo sem querer.

"Se fosse a intenção de divulgar o vídeo para os seus seguidores, o faria em todas as suas redes sociais e não apenas na sua rede sociais de menor repercussão [Facebook]", diz o documento de declaração.

E segue: "Indagado a respeito de sua opinião sobre o processo eleitoral, [Bolsonaro] afirma que, ao postar o vídeo, não havia o assistido em sua integralidade e, em momento algum, emitiu juízo de valor sobre ele".

"Por fim, o declarante reitera que repudia e condena todo e qualquer ato que vise a abalar a ordem democrática e que durante os seus quatro anos de governo sempre atuou dentro das "quatro linhas" da Constituição Federal".

Segundo a defesa, o Bolsonaro teria recebido o vídeo e queria armazená-lo para assistir mais tarde, quando acabou postando por engano. Bolsonaro, diz a sua defesa, não teria se dado conta que realizou postagem, que acabou removida por auxiliares em seguida.

Bolsonaro permaneceu na sede da PF em Brasília das 8h45 às 11h20.

Como mostrou a coluna, Bolsonaro passou a tarde de terça (25) reunido com advogados e assessores para treinar as respostas que daria à Polícia Federal. Ex-presidente respondeu exclusivamente sobre postagem que compartilhou contra urnas eletrônicas.