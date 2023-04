BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) foi convidada, mas se negou participar de reunião que ocorreu há cerca de duas semanas entre o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O encontro, revelado pela coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, ocorreu antes mesmo da escalada de tensão entre ruralistas, integrantes do movimento e o governo, devido às ações do MST em fazendas da Embrapa e em sedes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

De acordo com o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, discutiram a criação da CPI na Casa. Ele saiu do encontro com a conclusão de que seria possível um acordo que evitasse a instalação do colegiado, o que ocorreu nesta quarta-feira (26).

Integrantes da bancada ruralista disseram que não seriam possível um encontro com o movimento naquele momento em que já haviam começado as ocupações, em que o clima estava acirrado e que pressionavam Lira pela instalação do colegiado.