SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, será uma das palestrantes da Conferência de Segurança Internacional do Forte, maior fórum de segurança internacional da América Latina, que completa 20 anos em 2023. Também participarão o ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero e o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez.

O evento acontece nos dias 1º e 2 de junho no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com o tema a "Ordem Global em Transformação: diante da Tempestade Perfeita".

A Conferência é organizada pela Fundação Konrad Adenauer, Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e delegação da União Europeia no Brasil.