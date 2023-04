SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do Banco dos Brics, Marcos Troyjo esteve nesta quinta-feira (27) no Palácio dos Bandeirantes conversando com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele vem sendo mencionado internamente como um possível substituto de Luca Ferraz na Secretaria de Negócios Internacionais.

Ferraz está com o cargo ameaçado desde que estourou uma crise interna motivada pela divulgação pela CNN de que a empresa ucraniana Antonov teria deixado de investir US$ 50 bilhões no Brasil devido a falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A origem da informação foi a pasta de Ferraz, com base em uma reunião com supostos representantes da Antonov, e gerou reclamações e acusações de fake news por parte de representantes do governo federal, como os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) e Márcio França (Portos e Aeroportos).

A empresa ucraniana primeiro desmentiu a revelação, dizendo que não tem representantes no Brasil, o que apenas reforçou o mal-estar.

Na noite de quinta, no entanto, a CNN afirmou ter recebido uma nova versão dos ucranianos, confirmando que houve o contato da empresa com o governo paulista. Segundo a emissora, um email de um diretor da Antonov diz que foram feitas "negociações preliminares" por meio de um representante no Brasil para a instalação de uma fábrica.

A mudança de versão vem sendo mencionada como argumento pelos aliados de Ferraz de que a acusação de que ele espalhou fake news é injusta e que a demissão é desnecessária.

A situação do secretário segue delicada, no entanto, em razão da saia justa gerada com o governo federal. Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Tarcísio ligou para Lula nesta quinta para se justificar pelo episódio.

Soma-se a esse fato a vontade antiga do governador de trazer Troyjo para sua equipe. A vaga de Ferraz poderia ser a oportunidade para que isso se concretizasse.