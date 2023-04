SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques está usando um dreno nas sessões presenciais de que participa na corte para auxiliá-lo no tratamento de um problema intestinal.

O magistrado já foi internado mais de uma vez em hospitais por causa de uma bactéria no sistema digestivo que não consegue vencer.

Ele está agora fazendo drenagem e tomando antibiótico. Caso o tratamento não surta o efeito desejado, de fechar uma fístula intestinal, Nunes terá que se submeter a uma cirurgia.

Apesar dos problemas, o ministro tem participado dos debates também no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E participa das articulações em torno do preenchimento de vagas em tribunais do país.

Na sexta (28), o governo nomeou o desembargador Neuton Ramos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. De acordo com interlocutores de Lula (PT), a indicação atendeu a um pedido de Nunes Marques.

Neuton Ramos integrava uma lista de nove nomes enviados a Lula para o preenchimento de sete vagas no TRF-1. Dois nomes da lista ficaram de fora -um deles, João Carlos Mayer, era candidato do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do próprio Kassio Nunes Marques. E tinha o endosso do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A exclusão gerou uma crise envolvendo o ministro da Justiça, Flávio Dino, acusado de atropelar Lira e Padilha ao levar a lista para Lula oficializar as indicações.

A publicação da lista no Diário Oficial chegou a ser suspensa por diversos dias por causa do imbróglio -até que Lula voltou da viagem à Europa e decidiu por sua manutenção.