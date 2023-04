SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, havia reservado para a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto, anúncios aguardados pelo setor referentes a linhas de crédito para o agronegócio.

Com a decisão de não participar do evento que começa na segunda-feira (1º) após ter entendido que foi desconvidado devido à presença de Jair Bolsonaro (PL), Fávaro anunciará os programas em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária na terça-feira (2).

Essa reunião da bancada ruralista costuma acontecer no segundo dia da Agrishow, em Ribeirão Preto, mas ocorrerá desta vez em Brasília, devido à agenda do ministro. O encontro será na sede da FPA, na primeira visita de Fávaro à bancada.