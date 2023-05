SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centrais sindicais distribuíram gratuitamente água para o público que compareceu ao ato do 1º de Maio, numa ação para contornar os altos preços cobrados pela concessionária que administra o vale do Anhangabaú.

Um copo de 300 ml saía por R$ 6 em pontos de venda, o que afugentou grande parte das pessoas do local. A presença de ambulantes era restrita.

Foi feito um acordo dos organizadores com a Sabesp para fornecimento de água potável, enquanto as centrais bancaram os copos.

A concessão do Vale e de outros equipamentos públicos na cidade para a iniciativa privada é criticada pelas centrais e por partidos de esquerda.

Na organização do evento, já tinha havido outro ponto de fricção com a concessionária. Como mostrou o Painel, o consórcio que administra o espaço ameaçou não permitir que as centrais inflassem balões no local, com o argumento de que isso poderia ferir a Lei Cidade Limpa. A liberação acabou ocorrendo, no entanto.