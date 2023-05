SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes das centrais sindicais se incomodaram com o fato de o presidente Lula (PT) ter ignorado em seu discurso do 1º de Maio os 80 anos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Num contexto de ameaça a direitos trabalhistas, avaliam que teria sido importante uma menção ao documento.

O aniversário do documento, criado pelo ex-presidente Getulio Vargas, foi citado por sindicalistas, e em alguns momentos o próprio Lula chegou a aplaudir a menção. Mas a falta defesa explícita da CLT foi vista como uma sinalização negativa.