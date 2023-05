SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com ambições presidenciais, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) entrou na disputa pelo posto de maior defensor do salário mínimo no Brasil.

Nas redes sociais, o governo postou nesta segunda (1) que o estado tem o "maior salário mínimo regional" do país. A publicação ocorreu poucas horas depois do anúncio feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de que o piso local subirá para R$ 1.550, conforme antecipou o Painel.

O salário mínimo paranaense é atualmente de R$ 1.999, aumento de cerca de 7% sobre o do ano passado.

O número paulista, embora mais baixo, teve aumento maior, de 20,7%. Ambos são superiores ao piso nacional, que irá para R$ 1.320.