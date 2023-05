SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo não deve se opor ao projeto de lei a ser enviado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta terça-feira (2) propondo o salário mínimo estadual de R$ 1.550.

Como antecipou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o piso estadual terá aumento que chegará a 20,7%, contra 8,9% do aumento dado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o mínimo nacional. Apontado como possível candidato a presidente em 2026, Tarcísio irá pessoalmente à Assembleia Legislativa entregar a proposta aos deputados estaduais.

"Nada que melhorar a vida dos trabalhadores nós seremos contra", diz o deputado Reis (PT). A bancada do PT, no entanto, pretende apresentar emendas para garantir que o mínimo seja respeitado para valer. "O problema do salário mínimo estadual é que pouca gente o recebe", afirma o petista. O partido tem 18 deputados estaduais, a segunda maior bancada da Casa.