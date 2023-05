SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como o Republicanos, o Solidariedade também deve se posicionar contra o PL das Fake News, que a princípio estava previsto para ir a voto nesta terça (2), mas com grandes chances de ser adiado.

O partido, que tem quatro deputados federais, atualmente se declara independente, embora tenha participado da coligação que apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A maior razão para votarmos contra é que o governo é a favor", resume seu presidente nacional, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força.

A relação da legenda com Lula esfriou desde que não houve abertura de espaços no segundo escalão. "Começou na formação do governo, que não foi legal. Agora é cada um para o seu lado", diz Paulinho.