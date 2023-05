BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), fez uma blitz com os deputados do partido que votaram a favor do requerimento de urgência do projeto de lei das Fake News --contra, portanto, a orientação do comando da legenda.

Nesta terça-feira (2), ele ligou para cada um dos seis dissidentes para garantir todos os votos da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro contrários à proposta. São eles: Ícaro de Valmir (SE), Junior Lourenço (MA), Luciano Vieira (RJ), Roberto Monteiro (RJ), Samuel Viana (MG) e Yury do Paredão (CE).

Também está sendo feita uma força tarefa para garantir a presença dos que não estavam na Câmara durante o dia: Carla Zambelli (SP), Soraya Santos (RJ), Chris Tonietto (RJ), Junio Amaral (MG), Nikolas Ferreira (MG), Zé Vitor (MG) e Silvia Waiãpi (AP), que está em missão oficial.

De acordo com Altineu, a prioridade é imprimir a primeira derrota legislativa ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Seria uma derrota ainda maior, porque não adiantou nem a ajuda do Arthur [Lira, presidente da Câmara]", disse.

Com quatro meses de governo, a votação do projeto de lei seria a primeira relevante com apoio da gestão petista. Está sendo encarada como um primeiro teste da base aliada.

Lira afirmou que pode adiar a votação do PL das Fake News, prevista para esta terça-feira (2), caso não haja os votos necessários.

Ele falou ao chegar à Câmara dos Deputados, no final da tarde. "Se não tiver voto, meu intuito é que não vote hoje", afirmou.