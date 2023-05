BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O general da reserva Marcos Antonio Amaro aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar o GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Lula já havia indicado a ministros, na semana passada, que assim faria. A oficialização do convite ocorreu durante reunião na manhã desta quarta-feira (3), no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Amaro tem relação próxima com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Os laços com a ex-presidente foram criados quando o general assumiu a Secretaria de Segurança Presidencial em 2010 ?função que ocupou por cinco anos.

O general ainda participou do processo de criação da Casa Militar, em 2015, sendo nomeado chefe do órgão por Dilma. Deixou o cargo após o processo de impeachment contra a presidente.

A decisão de Lula é uma vitória de uma ala do seu governo, liderada por Múcio, que defendia que a pasta continuasse sobre o comando de militares.

O militar assumirá o cargo deixado pelo general Gonçalves Dias, que pediu demissão da pasta após a divulgação de imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto registradas durante os ataques golpistas de 8 de janeiro.

Mais conhecido como GDias, ele foi a primeira baixa do governo Lula. Ele foi indicação pessoal do presidente, com quem teve amizade por mais de duas décadas. Amaro, por sua vez, é indicação do comandante do Exército, general Tomás Paiva.

O aceite do convite ocorre no mesmo dia em que Lula será recebido com cerimônias para um almoço no quartel-general do Exército com o Alto Comando.