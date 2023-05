SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião com aliados e advogados nesta quarta-feira (3), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou que seu cartão de vacinação, de sua mulher, Michelle, e da filha do casal, Laura, não foram adulterados para conseguirem entrar nos Estados Unidos no final do ano passado.

Bolsonaro afirmou que, por ser presidente ainda naquele momento, não teve o cartão exigido pelas autoridades americanas, enquanto Michelle tomou a vacina contra a Covid-19.

Já Laura teria entrado nos EUA após ter apresentado atestado médico dizendo que não poderia tomar a vacina em razão de risco de problemas cardíacos.

Ao mesmo tempo, Bolsonaro tem dito que não pode se responsabilizar por eventuais atos irregulares cometidos por seu ex-ajudante de ordem Mauro Cid.

O ex-presidente não pretende prestar depoimento à PF (Polícia Federal), e conta que não haverá condução coercitiva contra ele, uma vez que essa medida foi bastante restrita pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em razão de abusos da Operação Lava Jato.