BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira (3) que o principal problema do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a articulação política. Para ele, os ministros fazem diversas reuniões, mas tomam poucas decisões diante de cenários complexos.

"O governo Lula tem algumas facilidades de articulação, mas ao mesmo tempo esse é o maior problema do governo. Ele reúne, reúne, reúne e não decide. No Senado e na Câmara o governo tem suas dificuldades, e o nosso receio é que essa inação, numa conversa clara e tranquila com o presidente Lula, ele entende isso, teve ontem com os seus ministros essa conversa, é para que o governo reaja", disse em entrevista à Globo News.

Lira ainda disse que o governo Lula precisa entender que a relação do Executivo com os demais Poderes mudou de 2002 para 2023, com leis e estruturas que "modificaram o comando do país", e que o governo precisa se "moldar" ao novo momento da democracia brasileira.

Ele ainda fez críticas aos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil).

"Padilha infelizmente é o ministro da articulação política. A cobrança tem que começar por ele, mas se estende à Casa Civil, aos assessores mais próximos do presidente, aos ministros da Esplanada, líderes da Câmara e Senado. É um conjunto que precisa estar andando afinado, senão não toca a letra correta, vai tocar desafinado", completou.