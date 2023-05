BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a busca e apreensão do passaporte, de armas e munições que estejam na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros investigados na operação desta quarta-feira (3).

Ele também autorizou a busca de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados que pudessem ajudar nas investigações da Polícia Federal no esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19.

O mesmo foi autorizado para assessores de Bolsonaro, os seus três principais auxiliares, o tenente-coronel Mauro Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro.

A decisão deve atrapalhar os planos de Bolsonaro, que foi convidado para participar de um evento da direita em Portugal nos próximos dias 13 e 14.

Segundo o deputado português André Ventura, presidente do partido de ultradireita Chega, Bolsonaro, que permaneceu nos EUA nos três primeiros meses deste ano, já confirmou sua presença, assim como o vice-primeiro ministro italiano, Matteo Salvini.