SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro postou nas redes sociais uma foto segurando um suposto comprovante de vacinação ao lado do médico que teria aplicado o imunizante contra a Covid-19.

"Dr. Albert Levy, formado pela UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro], emigrou para Nova York. Ele foi o responsável por me vacinar", escreveu Michelle.

Na foto, ela aparece de máscara, ao lado do médico, que também usa a proteção facial, e segura o seu suposto comprovante de vacinação com uma das mãos. A qualidade da imagem, porém, não permite identificar o que está escrito no papel.

O médico fechou sua contas na rede social após a publicação da ex-primeira-dama. Ele tem uma clínica em Nova York.

Na manhã desta quarta (3), a residência dela e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF). O órgão ainda cumpriu mandado de prisão contra alguns dos ex-assessores mais próximos do ex-chefe do Executivo.

A PF apura se os suspeitos inseriram dados falsos no sistema do ministério para conseguir viajar aos Estados Unidos.

Mais cedo nesta quarta, Michelle afirmou nas redes sociais que foi a única de sua casa a tomar o imunizante contra a Covid-19. "Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria 'falsificação de cartão de vacina' do meu marido e de nossa filha, Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada", escreveu ela.

"Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos", disse ainda a ex-primeira-dama. Michelle também afirmou que apenas o celular do ex-presidente foi apreendido.