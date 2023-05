SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários em potencial na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Ricardo Salles (PL) discutiram em um evento do PL Mulher neste sábado (6). Ambos dividiram o palco no ato que teve a presença de Jair e Michelle Bolsonaro.

Parlamentares que presenciaram a cena afirmam que, ao se dirigirem ao palco, os xarás se encontraram no corredor que dava acesso ao local e que Nunes questionou Salles sobre suas críticas públicas ao prefeito.

O deputado já afirmou que Nunes é um "ícone do centrão" e que "o centrão é uma metástase, que está sempre lá, roubando e aparelhando". Salles também já disse que a prefeitura tem ladrões e abriga máfias como a do lixo e do asfalto.

Nunes, então, perguntou a Salles se o deputado estava falando mal dele. O prefeito teria dito que o parlamentar sabia ele era correto e trabalhador.

Salles então respondeu que está apenas expondo questões da prefeitura, que ele considera cercada de corrupção. Nunes depois foi ao palco e ficou por lá o tempo todo. Salles subiu só um tempo depois.

Enquanto algumas testemunhas descreveram o episódio como uma briga, outras minimizaram, afirmando que foi apenas uma conversa. Nunes e Salles foram procurados pela reportagem, mas não quiseram comentar.

A mais de um ano do pleito municipal, Nunes e Salles estão em uma disputa paralela pelo apoio de Bolsonaro e do PL, partido anfitrião do evento deste sábado.

A legenda faz parte da base de apoio do prefeito e, segundo aliados de Nunes, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, é a favor de apoiar a sua reeleição.

O argumento da ala do PL raiz que apoia o emedebista e tem cargos distribuídos na gestão é o de que ele é mais viável eleitoralmente do que Salles, afinal domina a máquina da prefeitura.

Salles, no entanto, busca viabilizar sua candidatura pelo PL e conta com o apoio da ala bolsonarista do partido, inclusive do ex-presidente.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha, Bolsonaro disse a um círculo próximo de aliados, na segunda (1º), que não aceita apoiar Nunes na eleição paulistana.

Segundo relatos, Bolsonaro disse que não topa encampar o nome do emedebista porque não recebeu o apoio dele na disputa com Lula (PT) em 2022 e porque ele já declarou não ser de direita, mas de centro.

No final de março, Bolsonaro disse que preferia Salles do que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na disputa, pois, segundo ele, o ex-ministro é mais experiente e conhece muito mais do que seu filho.

Antes do ato do PL Mulher, Nunes almoçou com Valdemar e Bolsonaro. Segundo integrantes do PL, o prefeito buscou esclarecer críticas que fez ao ex-presidente em relação à postura antivacina em sua entrevista à Rede TV!.