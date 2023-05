SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) já espera a nova data para que ele preste depoimento à Polícia Federal (PF) no caso das vacinas, e prevê que ele possa ocorrer já na próxima semana. O ex-presidente foi intimado para falar no mesmo dia da busca e apreensão em sua casa, em Brasília. Mas não compareceu, já que seus advogados não tinham tido acesso aos dados do inquérito.

No dia, o advogado Paulo da Cunha Bueno comparou a intimação a uma condução coercitiva e afirmou que Bolsonaro estava sendo "coagido a ficar em silêncio", já que não poderia depor naquelas circunstâncias, em que a defesa desconhecia as informações sobre a investigação.

Os capítulos do inquérito que envolvem assessores de Bolsonaro na fraude das vacinas têm cerca de 3.000 páginas, já disponibilizadas para a defesa.