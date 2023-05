SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O executivo Dario Durigan, que assumirá a Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda no lugar de Gabriel Galípolo, teve papel considerado central para coibir a divulgação massiva de fake news nas eleições presidenciais de 2022.

Ele era head de políticas públicas do WhatsApp, que pertence à Meta, quando a empresa bateu de frente com Jair Bolsonaro (PL) durante o pleito.

O então presidente não se conformava com o fato de o WhatsApp informar que não adotaria no Brasil, naquele momento, ferramenta que permitiria a formação de megagrupos no aplicativo.

Com isso, a disseminação imediata de informações ?e também de fake news? ficava limitada.

Bolsonaro pressionou e chamou uma reunião com a diretoria da Meta.

O então presidente, candidato à reeleição, creditava o adiamento a uma suposta pressão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o WhatsApp, e queria a adoção imediata da ferramenta dos megagrupos no Brasil. Ouviu "não" como resposta.

Na época, o WhatsApp afirmou que a decisão tinha sido tomada exclusivamente pela empresa, "tendo em vista a confiabilidade do funcionamento do recurso".