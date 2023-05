SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Guga Noblat diz que registrará um boletim de ocorrência contra o deputado federal Mário Frias (PL-SP) por agressão. Na tarde desta quinta (11), em sessão da Comissão de Comunicação, na Câmara dos Deputados, o parlamentar o chamou de anão e arrancou o celular da mão dele.

"Eu estava em pé, parado, esperando começar a sessão, quando ele apareceu, do nada, me encarando e começou a me chamar de anão", afirma Noblat à reportagem. "Eu falei para ele: 'Se for para o senhor me ofender, me avisa antes, para eu poder gravar", prossegue o jornalista.

Na sequência, Noblat começou a filmar com o celular. Foi quando Mario Frias repetiu o xingamento e tirou o aparelho da mão do jornalista. "Não sabia que tu era um anãozinho", diz o deputado no vídeo.

Noblat diz ter perguntado a Frias se ele iria roubar o aparelho. "Ele deixou o celular em uma mesa, eu peguei e voltei a gravar. Perguntei o porquê da agressão. Mas ele ficou calado e depois saiu."

"Além de me agredir, ele ainda disse que iria chamar a segurança para me retirar. Mas quem saiu foi ele, que não voltou à sessão, porque sabe que fez coisa errada", acrescenta o jornalista.

Noblat diz acreditar que Frias tem raiva dele por causa de uma entrevista realizada por ele, no ano passado, no programa Morning Show, da Jovem Pan. Na ocasião, o jornalista o questionou sobre os gastos de uma viagem que Frias fez aos Estados Unidos como então secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Em fevereiro do ano passado, Mario Frias gastou R$ 39 mil do dinheiro do contribuinte numa viagem de cinco dias para Nova York para tratar de um "projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte" com o lutador de jiu-jítsu bolsonarista Renzo Gracie, que o convidou.

"Ele não se saiu bem na entrevista e acho que ficou com raiva. É a única explicação. Ele vem me atacando nas redes sociais, mas eu nunca respondo", diz. "Fiquei sabendo que o deputado está dizendo que eu o chamei de corrupto. Mas isso é mentira. Ele é um mau-caráter", afirma Noblat.

À reportagem, um funcionário do gabinete de Frias disse que ele irá se manifestar pelas redes sociais.