SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), têm visões distintas a respeito das escolhas do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Município e do vice na chapa à reeleição do emedebista.

Leite afirma a aliados que fechou acordos com Nunes de que escolheria o conselheiro que substituirá Maurício Faria, que se aposentará em junho, e que o vice dele sairia do União Brasil. Nunes, por sua vez, nega a existência do acordo para o tribunal e tem conversado com outros partidos sobre a vice, como PL e Republicanos.

Ainda assim, o apoio do União ao prefeito nas eleições de 2024 segue sendo a principal hipótese até o momento. Uma candidatura própria, no entanto, começa a ser cogitada, com Rodrigo Garcia (atualmente no PSDB, mas que deve migrar para o União) ou o deputado federal Felipe Becari (SP) --nomes que também seriam sugeridos para a vice de Nunes.

Como mostrou o Painel, o atual prefeito tem uma lista de quatro nomes para o TCM, todos ligados a ele: Fabrício Cobra (secretário da Casa Civil), Marcela Arruda (Gestão), Ricardo Torres (Fazenda) e Ricardo Menezes (diretor jurídico da SP Obras).