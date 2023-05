SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Políticos de diferentes esferas ligados ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) têm nomeado familiares uns dos outros para cargos em seus gabinetes. As trocas envolvem principalmente a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Câmara dos Deputados.

Três familiares de Sonaira Fernandes (Republicanos), ex-vereadora e secretária de Política para Mulheres de Tarcísio de Freitas (Republicanos), estavam alocados recentemente em diferentes gabinetes.

A irmã, Sônia Maria de Santana, trabalha como auxiliar no gabinete da deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), parente distante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O marido, Vitor Hugo de Souza, trabalhou de 2019 a 2021 no gabinete do deputado estadual Gil Diniz (PL), o Carteiro Reaça, e depois migrou para o de Altair Moraes (Republicanos), do qual saiu em março deste ano.

Por fim, Rubens Fernandes de Santana, irmão de Sonaira, deixou também em março o gabinete de Eduardo Bolsonaro.

Valéria Bolsonaro, por sua vez, também emprega no gabinete a farmacêutica Joyce Lopes, mulher de Paulo Chuchu (PRTB), ex-segurança de Eduardo e vereador em São Bernardo do Campo. Ela também conseguiu uma vaga para a irmã do vereador, Juliana Lopes, na liderança do PL na Alesp.

A filha de Valéria, Ana Luiza Ramos Bolsonaro, por sua vez, trabalha desde março como secretária parlamentar do deputado federal Mario Frias (PL-SP), aliado de Eduardo, como mostrou o site Metrópoles.

No mesmo gabinete está desde fevereiro Gutemberg Igo Diniz, irmão de Gil Diniz.

Como as nomeações envolvem assessores de diferentes esferas (municipal, estadual e federal) e não têm trocas diretas, não são consideradas ilegais, a princípio.

Em nota da assessoria de imprensa, Sonaira diz que a contratação de sua irmã não tem relação com o governo de São Paulo ou com a Secretaria de Políticas para a Mulher e que Sônia Maria tem "trajetória profissional e política própria, compatível com o cargo que exerce em outro Poder, distinto daquele em que a Secretária é membro."

No texto, ela "reafirma seu compromisso com a probidade e a lisura na gestão pública."

Valéria Bolsonaro afirma que as nomeações para o seu gabinete não têm relação com a proximidade do grupo e que foram "definidas pelos critérios técnicos". Dessa forma, diz, a irmã de Sonaira e a esposa de Chuchu "possuem capacitação com a devida certificação para os cargos que ocupam."

Procurados nesta sexta-feira (12), os demais não enviaram resposta.